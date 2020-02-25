2020-02-25T08:54:11+03:00
Общество

В Саратове ВАЗ провалился колесом в открытый люк у вокзала на тротуаре

Об этом сообщили в соцсетях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 февраля, в Саратове на перекрестке улиц Большая Казачья и Аткарская в районе вокзала ВАЗ провалился колесом в открытый люк, расположенный на тротуаре.

Об этом сообщил анонимный местный житель в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» и в доказательство своих слов прикрепил снимки.

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В комментариях под записью местные жители удивились, зачем водитель решил проехать по зоне для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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