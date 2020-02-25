В Саратовской области ОРВИ заболели более 15 тыс. человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:24:05+03:00

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С 17 по 23 февраля ОРВИ заболели 15 392 жителя Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, темп прироста заболеваемости снижен на 13,5%.

Эпидпорог в целом по совокупному населению области превышен на 14,66%, среди несовершеннолетних от 7 до 14 лет находится на уровне порогового значения.

В областном центре зарегистрировано 5 934 случая заболевания инфекцией, что ниже эпидпорога на 14,96%, ниже его на 40,57% число заболевших в группе детей от 7 до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU