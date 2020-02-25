2020-02-25T08:18:58+03:00
Звезды

В книжных магазинах Саратова откроются выставки «Без срока давности»

Они начнут свою работу с 1 марта
Ольга Симонова
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В Саратове с 1 марта откроются выставки в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

- Экспозиции посвящены 75-летию победы в Великой отечественной войне, а предметами выставки станут книги, плакаты, открытки, пилотки, Георгиевские ленточки и другое, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Проходить выставки будут в книжных магазинах по адресам: Большая Садовая, 100, Чапаева, 33, Большая Садовая, 158, Осипова, 10а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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