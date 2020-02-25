Такси в Энгельсе протаранило несколько припаркованных иномарок

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:21:34+03:00

Таксист протаранил несколько припаркованных машин в Энгельсе.

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В Энгельсе Саратовской области такси протаранило несколько машин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №7/9 по улице Шурова гора.

Примерно в 23:20 неустановленный пока водитель на автомобиле с логотипом такси Uber врезался в несколько припаркованных во дворе машин: Opel Astra, Renault Duster, Volkswagen Polo и два автомобиля Daewoo Matiz.

После этого водитель скрылся. Начат розыск нарушителя.

Пострадавших нет.

Момент ДТП сумели запечатлеть на камеру местные жители. Они предлагают всем владельцам авто обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU