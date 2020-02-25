Такси в Энгельсе протаранило несколько припаркованных иномарок
Таксист протаранил несколько припаркованных машин в Энгельсе.
В Энгельсе Саратовской области такси протаранило несколько машин.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №7/9 по улице Шурова гора.
Примерно в 23:20 неустановленный пока водитель на автомобиле с логотипом такси Uber врезался в несколько припаркованных во дворе машин: Opel Astra, Renault Duster, Volkswagen Polo и два автомобиля Daewoo Matiz.
После этого водитель скрылся. Начат розыск нарушителя.
Пострадавших нет.
Момент ДТП сумели запечатлеть на камеру местные жители. Они предлагают всем владельцам авто обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU