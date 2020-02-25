2020-02-25T08:48:07+03:00
Происшествия

По подозрению в убийстве жителя Аркадака задержали двоих мужчин

Решается вопрос об избрании им меры пресечения
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Аркадаке нашли подозреваемых в убийстве 31-летнего местного жителя.

- Следователи задержали 32 и 58-летнего мужчин, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, останки погибшего нашли в Аркадаке 22 февраля. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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