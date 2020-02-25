По подозрению в убийстве жителя Аркадака задержали двоих мужчин
Решается вопрос об избрании им меры пресечения
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Аркадаке нашли подозреваемых в убийстве 31-летнего местного жителя.
- Следователи задержали 32 и 58-летнего мужчин, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, останки погибшего нашли в Аркадаке 22 февраля. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU