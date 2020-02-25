В селе под Саратовом 23-летний парень изнасиловал 45-летнюю прохожую

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:45:28+03:00

Он получил три года общего режима

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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 23-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в изнасиловании.

Вечером 11 ноября юноша на улице села Сторожевка встретил 45-летнюю женщину. Он вызвался проводить ее до дома, но вместо этого затащил в подвал общежития, мимо которого они проходили, избил кулаками по голове и телу, а потом изнасиловал.

Так как женщина активно сопротивлялась и звала на помощь, то крики услышали местные жители. Они вызвали полицию. Юноша попытался скрыться, но его поймали в тот момент, когда он выходил из подвала.

Свою вину насильник признал и раскаялся.

Суд отправил парня в колонию общего режима на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU