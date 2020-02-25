Во вторник в Саратове будет дождь со снегом

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:01:47+03:00

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Как сообщили в ГБУ «Саратовский ЦГМС», во вторник, 25 февраля, в Саратове будет пасмурная погода с большим количеством осадков.

Мокрый снег и дождь прошел местами ночью, ожидается сегодня утром и продолжится днем. Осадки местами весьма сильные - 15 мм и более, в виде снега и дождя.

Днем по области возможен туман (500 м и менее), а также метель, гололед (0-5 мм), налипание мокрого снега (11 мм и более).

При этом ветер ночью был южный 7-12 м/с, а днем перейдет на северо-западный 7-12 м/с, порывы 16-21 м/с.

Температура днем 0...+5°, хотя ощущаться будет как минусовая.

ИСТОЧНИК KP.RU