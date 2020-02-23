2020-02-23T17:17:22+03:00
Происшествия

В день защитника Отечества в селе под Балашовом сгорел мужчина

Пожар начался от самодельного обогревателя
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Терновка.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Около шести утра жители Терновки увидели, что горит дом, где жил 60-летний мужчина. После тушения огня его тело было найдено около входной двери. На трупе имелись сильные ожоги.

Следователи СКР провели осмотр. Выяснилось, что дом отапливался самодельным электрообогревателем. По предварительной версии, именно от него начался пожар в жилой комнате.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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