2020-02-23T14:01:20+03:00
Общество

Александр Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону

Это связано с вчерашними обысками в его номере
Дарья Вострикова
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Российский биатлонист Александр Логинов, воспитанник саратовской школы, не будет участвовать в масс-старте в заключительный день ЧМ по биатлону в Антхольце.

По информации ТАСС, об этом стало известно от тренерского штаба сборной России.

К такому решению спортсмена подтолкнули события вчерашнего дня — обыск в номере в отеле, где он проживал с коллегой Евгением Гараничевым. Причиной стало обращение Международного союза биатлонистов по поводу того, что личный тренер Логинова Владимир Драчев находится в команде России на чемпионате не по своей аккредитации. Итальянская полиция изъяла ноутбук и телефон Александра Логинова.

После этого Александр Логинов сообщил, что задумался о завершении своей карьеры. Эта новость взбудоражила поклонников спортсмена.

Под одной из записей в его профиле соцсети Instagram россияне выразили биатлонисту поддержку.

- Я понимаю как это тяжело столько лет быть изгоем, но миллионы нас болельщиков с Вами. И мы примем ваше решение. Нас миллионы и нас больше чем всех этих там Бе, лягушек и тд. Мы великая страна и обычные люди с вами, — написала пользовательница под ником «ksukataeva».

- Александр мы с мужем ветераном боевых действий афганцем с Вами всей душой, уважаем Вас, поддерживаем в любом Вашем решении. Просим прощения у всех участников масс-старта — смотреть без Вас не будем, — присоединилась Елена Лятохо.

Поклонники из Калужской области, Тюмени и других слезно попросили Александра не уходить из спорта и даже запустили хэштег #ЛогиновНеУходи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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