Александр Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов, воспитанник саратовской школы, не будет участвовать в масс-старте в заключительный день ЧМ по биатлону в Антхольце.
По информации ТАСС, об этом стало известно от тренерского штаба сборной России.
К такому решению спортсмена подтолкнули события вчерашнего дня — обыск в номере в отеле, где он проживал с коллегой Евгением Гараничевым. Причиной стало обращение Международного союза биатлонистов по поводу того, что личный тренер Логинова Владимир Драчев находится в команде России на чемпионате не по своей аккредитации. Итальянская полиция изъяла ноутбук и телефон Александра Логинова.
После этого Александр Логинов сообщил, что задумался о завершении своей карьеры. Эта новость взбудоражила поклонников спортсмена.
Под одной из записей в его профиле соцсети Instagram россияне выразили биатлонисту поддержку.
- Я понимаю как это тяжело столько лет быть изгоем, но миллионы нас болельщиков с Вами. И мы примем ваше решение. Нас миллионы и нас больше чем всех этих там Бе, лягушек и тд. Мы великая страна и обычные люди с вами, — написала пользовательница под ником «ksukataeva».
- Александр мы с мужем ветераном боевых действий афганцем с Вами всей душой, уважаем Вас, поддерживаем в любом Вашем решении. Просим прощения у всех участников масс-старта — смотреть без Вас не будем, — присоединилась Елена Лятохо.
Поклонники из Калужской области, Тюмени и других слезно попросили Александра не уходить из спорта и даже запустили хэштег #ЛогиновНеУходи.
ИСТОЧНИК KP.RU