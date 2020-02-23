В Саратовской области ищут 17-летнего Ильфата Валеева
Он может передвигаться на велосипеде
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В Саратовской области ищут 17-летнего Ильфата Валеева, который пропал 20 февраля в Металлургическом районе Челябинска.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», подросток может передвигаться на велосипеде.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю ветровку с капюшоном, черные спортивные брюки, серо-коричневую толстовку с капюшоном, черную шапку. Обут в светло-коричневые кроссовки.
ИСТОЧНИК KP.RU