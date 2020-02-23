23 Февр. 2020 2020-02-23T12:40:44+03:00

Он может передвигаться на велосипеде

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области ищут 17-летнего Ильфата Валеева, который пропал 20 февраля в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», подросток может передвигаться на велосипеде.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю ветровку с капюшоном, черные спортивные брюки, серо-коричневую толстовку с капюшоном, черную шапку. Обут в светло-коричневые кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU