2020-02-23T12:36:24+03:00
Общество

Саратовские росгвардейцы поздравили ветерана Марию Лиманскую с Днем защитника отечества

Мероприятие прошло в рамках ежегодной патриотической акции
Дарья Вострикова
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В рамках ежегодной патриотической акции «Неделя мужества» росгвардейцы поздравили ветерана-легенду Марию Лиманскую из села Звонаревка Марксовского района Саратовской области с Днем защитника отечества.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, она стала символом Победы для миллионов людей во всём мире благодаря фотографии знаменитого военного фотокора Евгения Халдея. Образ регулировщицы на посту у Бранденбургских ворот в течение нескольких десятилетий олицетворял подвиг нашей страны, победившей фашизм. «Солдат Мария», «Королева Брандербургских ворот» – так называли Марию Лиманскую мировые печатные издания.

Именно ее фото, наряду с такими как «Комбат», «Знамя Победы над рейхстагом» ознаменовало конец войны.

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В этом году Марии Филипповне исполнится 97 лет.

Почётное право вручить ей букет цветов и сказать вступительные слова поздравления было доверено сыну росгвардейца, четырёхкратному участнику шествия «Бессмерный полк» шестилетнему Ивану Штучкину. Он подарил Марии Филипповне рисунок.

Сотрудники вневедомственной охраны поздравили Марию Филипповну с Днём защитника Отечества, поблагодарили её за подвиг поколения победителей и пожелали здоровья и долгих лет жизни ветерану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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