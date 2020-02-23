2020-02-23T10:46:58+03:00
Общество

В Саратове контору нефтепромышленников Нобелей признали объектом местного значения

Заключение вынес эксперт
Дарья Вострикова
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Контора нефтепромышленников Нобелей на улице Чернышевского,211, в Саратове признана объектом культурного наследия местного значения, издан соответствующий приказ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия, памятник включили в список выявленных в 2001 году.

В 2019 году специалист Олег Демин исследовал здание и отметил его стилистику как соответствующую эклектичным классицистическим постройкам середины XIX века.

- Первый этаж оштукатурен в руст, оконные проемы имеют тянутое штукатурное обрамление сложного профиля и увенчаны сандриками: по первому этажу прямыми, по второму - с круговой арочкой. В тимпан арочки помещен лист аканта с девичьей головой. Центральная часть здания увенчана аттиком в форме круговой арки, опирающейся на нижнюю часть, представленную двумя проемами с циркульным завершением, — заключил эксперт.

Олег Демин отметил, что здание — самостоятельный градостроительный элемент с обладает визуальными связями с другими объектами культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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