2020-02-23T10:31:03+03:00
Общество

В 2020 году более 500 матерей Саратовской области направят на обучение

Средний срок — три месяца
Дарья Вострикова
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В 2020 году Центр занятости населения Саратовской области в рамках нацпроекта «Демография» направит на обучение не менее 569 жительниц региона, которые находятся в декрете, а также имеют детей-дошкольников, но не состоят в трудовых отношениях.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, доля приступивших к работе женщин, которые прошли переобучение и повысили свою квалификацию, должна составить не менее 70%.

Получить новые знания каждая гражданка в рамках реализации мероприятий по организации обучения в период до 2024 года может не более одного раза. В этих целях предусмотрено создание специального реестра.

Средний период обучения занимает три месяца, стоимость одного курса не превышает 46,3 тыс. рублей.

Безработным женщинам положена стипендия, которая равняется величине минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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