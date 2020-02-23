Известен график работы саратовской почты в праздничные дни
В Саратовской области 23 февраля и 8 марта для отделений почты объявлены выходными.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС Саратовской области АО «Почта России», в эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
Предшествующие дни, 22 февраля и 7 марта, отделения будут работать по сокращенному графику: на час меньше.
В селах может быть установлен другой режим работы.
Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU