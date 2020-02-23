Известен график работы саратовской почты в праздничные дни

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:35:06+03:00

Речь идет о 23 февраля и 8 марта

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В Саратовской области 23 февраля и 8 марта для отделений почты объявлены выходными.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС Саратовской области АО «Почта России», в эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

Предшествующие дни, 22 февраля и 7 марта, отделения будут работать по сокращенному графику: на час меньше.

В селах может быть установлен другой режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU