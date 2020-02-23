2020-02-23T09:35:06+03:00
Общество

Известен график работы саратовской почты в праздничные дни

Речь идет о 23 февраля и 8 марта
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области 23 февраля и 8 марта для отделений почты объявлены выходными.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС Саратовской области АО «Почта России», в эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

Предшествующие дни, 22 февраля и 7 марта, отделения будут работать по сокращенному графику: на час меньше.

В селах может быть установлен другой режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24