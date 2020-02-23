Саратовский альпинист Сергей Богомолов отмечает день рождения

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:19:26+03:00

Ему исполнилось 63 года

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Сегодня, 23 февраля, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Саратовской области Сергей Богомолов отмечает свое 63-летие.

Он родился в Саратове, лыжами и велоспортом и альпинизмом, начал заниматься в студенчестве. Последнему занятию посвящал все летние каникулы. Получил знак «Альпинист СССР».

Окончил физфак СГУ им. Чернышевского, после чего шесть лет преподавал физику и математику.

В 1980 выполнил норматив «Мастер спорта СССР», занимался спортивной карьерой: работал тренером, спасателем, гидом по альпинизму в различных МАЛах на Кавказе, Памире, Тянь-Шане.

Он совершил восхождения на 13 из 14-ти восьмитысячников планеты. Является первым российским претендентом на членство в Клубе «Покорители всех 14 восьмитысячников планеты». В программе «Семь вершин» отметился на высших точках Европы (Эльбрус), Азии (Эверест), Африки (Килиманджаро), Южной Америки (Аконкагуа) и Северной Америки (Мак-Кинли).

У него есть медали: «За трудовое отличие», «Во славу Осетии», юбилейная — короля Непала «50 лет покорению Эвереста», золотая — «За спортивные заслуги», Благодарность президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU