В Новоузенском районе «буханка» кувыркнулась в кювет: погибла 16-летняя девочка
Водитель транспорта потерял управление
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Сегодня, 23 февраля, около 5:40 на 83 км трассы, ведущей из Урбаха в Алгай Новоузенского района 20-летний водитель автомобиля ГАЗ (буханка) устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, по предварительным данным парень потерял управление, из-за чего транспорт опрокинулся в кювет.
В результате аварии 16-летняя пассажирка «буханки» от полученных травм скончалась на месте.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU