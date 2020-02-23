В Новоузенском районе «буханка» кувыркнулась в кювет: погибла 16-летняя девочка

23 Февр. 2020 2020-02-23T08:59:26+03:00

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Сегодня, 23 февраля, около 5:40 на 83 км трассы, ведущей из Урбаха в Алгай Новоузенского района 20-летний водитель автомобиля ГАЗ (буханка) устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, по предварительным данным парень потерял управление, из-за чего транспорт опрокинулся в кювет.

В результате аварии 16-летняя пассажирка «буханки» от полученных травм скончалась на месте.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU