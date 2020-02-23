Леонид Ващенков: «СЭПО-ЗЭМ» можно возродить

23 Февр. 2020 2020-02-23T08:47:03+03:00

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Леонид Ващенков, председатель общественного Совета министерства промышленности и энергетики области прокомментировал ситуацию с промышленностью в Саратовской области.

- Строятся новые заводы, производства, в том числе узнаваемые во все стране «Торэкс», «Рубеж», «Мария», появляются новые отрасли, которых раньше в области не было, например металлургия.

Но, к сожалению, с болью отмечаю, что некоторые знаковые предприятия, определявшие во многом облик промышленного комплекса региона, либо утрачены, либо находятся в плачевном состоянии (Тантал, РМК, Нефтегазмаш, Нефтемаш-САПКОН и др.), либо потеряли динамику развития, свои позиции на рынке и, мягко говоря, стагнируют, «проедая» созданный предшественниками задел.

И, на мой взгляд, причина этого не в происках внешних врагов, не в сложных экономических условиях. Причина кроется в неэффективной работе менеджеров и собственников, которые не смогли или не захотели встроиться в сегодняшние реалии, зачастую выжимая из предприятий все, не вкладывали деньги в техперевооружение, освоение востребованной продукции, в отстаивание своих позиций на рынке.

При этом мы понимаем, что в этой ситуации без привлечения эффективных инвесторов и собственников такие предприятия обречены.

Так, хотел бы отметить как позитивный фактор приход эффективного инвестора на промышленную площадку троллейбусного завода, что вселяет уверенность в сохранении старейшего и крупнейшего в стране производства троллейбусов, но и придаст ему новый импульс развития.

Презентованная позавчера современнейшая модель троллейбусов достойно будет представлять Саратовскую область не только в стране, но и за рубежом.

В этой связи не могу не сказать об опасности потери известного на всю страну бренда холодильников «Саратов». К сожалению, собственник предприятия Евгений Петрович Резник не смог эффективно организовать производство, обновить технологии, сохранить конкурентоспособность и позиции на рынке наших холодильников и морозильников, производство которых стало убыточным.

В 2018 году обеспокоенные развитием событий на ОАО «СЭПО» мы на заседании Общественного Совета подробно рассматривали ситуацию на заводе, выработали конкретные предложения и направили обращение руководителю и акционеру предприятия. К сожалению, наши предложения не нашли отклика. И сегодня мы имеем то, что имеем.

Собственник принял решение «законсервировать» на год производство холодильной техники. Это решение собственника, не комментируя его, все же уверен, что опираясь на механизмы гос. поддержки, производство еще можно возродить, но для этого нужна воля и конструктивная позиция собственника предприятия, — сказал он.

Также свою позицию выразил председатель Совета старейшин при ТПП Саратовской области, Председатель Совета директоров ООО «Рефлектор-холдинг» Николай Кузьмин.

- Есть собственник, он должен решать! Надо было задаваться определенными мыслями. Мое убеждение, что тяжело бороться, не вкладывая значительных средств. Рынок жесткое дело. Конкуренция сегодня очень высокая. Сейчас холодильников масса, различных моделей и производителей. К этому надо было готовиться. Чтобы выдержать конкуренцию надо решать два фактора: технические характеристики и стоимость. А сегодня он не в состоянии конкурировать, поэтому холодильник убыточный. А чтобы он не был убыточный, надо было вкладывать в развитие продукта, в модельный ряд, дизайн, в техническое перевооружение, автоматизацию, современные технологии управления производством, повышение производительности труда. Резник Евгений Петрович – уважаемый опытный руководитель с большим стажем. Все сам прекрасно знает. Значит, где-то опоздал или что-то не получилось, — сказал Николай Кузьмин.

ИСТОЧНИК KP.RU