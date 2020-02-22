В Петровске состоялся фестиваль креативных санок «Sunny ФЕСТ»

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:57:18+03:00

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В лесопарке «Сосновый бор» Петровска в четвертый раз прошел фестиваль скорости и креатива «Sunny ФЕСТ».

Участников и болельщиков поприветствовал глава города Андрей Морозов.

Перед стартом саночного шоу он пожелал петровчанам хорошего настроения и поздравил всех с наступающим Днем защитника Отечества.

30 команд различных организаций и учреждений района смастерили оригинальные санки, подготовили презентации своих средств передвижения и их экипажей.

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Жюри выберет лучших гонщиков в четырех номинациях: «Чудо-сани 2020», «Креатив!», «Как по маслу!» и «Приз зрительских симпатий».

Победители и призеры фестиваля получат награды первого марта — во время традиционных масленичных гуляний на центральной площади города.

Фестиваль организован при поддержке администрации района. Спонсорами мероприятия также стали: ИП Бякова Т.В., группа компаний «Белая долина», сеть магазинов «Магнит» в Петровске.

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Администрация района выражает слова благодарности всем спонсорам мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/762412" frameborder="0"></iframe> На фестивале креативных санок в Петровске.

ИСТОЧНИК KP.RU