В Петровске состоялся фестиваль креативных санок «Sunny ФЕСТ»
В лесопарке «Сосновый бор» Петровска в четвертый раз прошел фестиваль скорости и креатива «Sunny ФЕСТ».
Участников и болельщиков поприветствовал глава города Андрей Морозов.
Перед стартом саночного шоу он пожелал петровчанам хорошего настроения и поздравил всех с наступающим Днем защитника Отечества.
30 команд различных организаций и учреждений района смастерили оригинальные санки, подготовили презентации своих средств передвижения и их экипажей.
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Жюри выберет лучших гонщиков в четырех номинациях: «Чудо-сани 2020», «Креатив!», «Как по маслу!» и «Приз зрительских симпатий».
Победители и призеры фестиваля получат награды первого марта — во время традиционных масленичных гуляний на центральной площади города.
Фестиваль организован при поддержке администрации района. Спонсорами мероприятия также стали: ИП Бякова Т.В., группа компаний «Белая долина», сеть магазинов «Магнит» в Петровске.
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Администрация района выражает слова благодарности всем спонсорам мероприятия.
На фестивале креативных санок в Петровске.
ИСТОЧНИК KP.RU