Вячеслав Володин вошел в топ-10 мужчин года
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вошел в топ-10 российских мужчин за год.
Рейтинг был подготовлен компанией «Медиалогия» за период с февраля 2019 года по февраль 2020 года
Медиарейтинг российских мужчин был подготовлен специально к 23 февраля, дню защитников Отечества. Он построен на основании числа сообщений о персоне в российских СМИ.
Первые три места заняли Владимир Путин, президент России, Дмитрий Медведев, бывший председатель правительства, а сейчас, заместитель председателя Совета безопасности и Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.
Вячеслав Володин оказался на седьмом месте с 177 930 сообщениями в СМИ. Он опередил Сергея Шойгу, патриарха Кирилла, Михаила Мишустина, Хабиба Нурмагомедова, Филиппа Киркорова.
Замыкает топ-50 российский мужчин – губернатор Саратовской области Валерий Радаев. У него эксперты насчитали 58,9 тыс. сообщений в СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU