Вячеслав Володин вошел в топ-10 мужчин года

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:56:58+03:00

Вячеслав Володин и Валерий Радаев вошли в топ-50 российских мужчин Фото: Александр Уриевский

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вошел в топ-10 российских мужчин за год.

Рейтинг был подготовлен компанией «Медиалогия» за период с февраля 2019 года по февраль 2020 года

Медиарейтинг российских мужчин был подготовлен специально к 23 февраля, дню защитников Отечества. Он построен на основании числа сообщений о персоне в российских СМИ.

Первые три места заняли Владимир Путин, президент России, Дмитрий Медведев, бывший председатель правительства, а сейчас, заместитель председателя Совета безопасности и Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

Вячеслав Володин оказался на седьмом месте с 177 930 сообщениями в СМИ. Он опередил Сергея Шойгу, патриарха Кирилла, Михаила Мишустина, Хабиба Нурмагомедова, Филиппа Киркорова.

Замыкает топ-50 российский мужчин – губернатор Саратовской области Валерий Радаев. У него эксперты насчитали 58,9 тыс. сообщений в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU