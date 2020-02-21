2020-02-21T12:54:00+03:00
Происшествия

Экс-полицейский отделался исправительными работами за получение взятки

Он будет отдавать государству 10% заработка
Екатерина Семенова
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В Озинском районе Саратовской области бывшего сотрудника полиции осудили за взятку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, деньги он получил за то, чтобы не привлекать иностранцев к ответственности.

С марта по апрель 2019 года замначальника отдела полиции по Саратовской области находился в служебной командировке в Озинском районе. Он получил 8 тыс. рублей, но это выявили сотрудники УФСБ России по региону.

На предварительном следствии мужчина полностью признал вину.

Суд отправил его на исправительные работы на четыре месяца с удержанием 10% от заработка.

Примечательно, что ранее он уже был осужден за получение взятки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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