2020-02-21T11:10:44+03:00
Общество

УФАС выявило нарушения в аукционе на содержание дорог Саратова на 83 млн рублей

Новый конкурс объявлен до истечения гарантийного срока
Екатерина Семенова
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Саратовское УФАС выявило нарушения в аукционах по содержанию автодорог областного центра.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, администрация установила перечень из 1 783 автодорог, которые следует содержать.

- При этом документация не содержит объем работ, которые необходимо выполнить на определенной улице. Таким образом, объект закупки, места проведения работ по содержанию дорог известны только заказчику, — отметили в пресс-службе УФАС.

Также оказалось, что в октябре 2019 года уже был заключен контракт на содержание дорог, по которому установлен гарантийный срок шесть месяцев. То есть на момент заключения контракта он еще не истек.

Общая сумма нарушений составила 83 млн рублей — именно такова начальная цена контракта.

Комиссия УФАС признала комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта нарушившим закон о контрактной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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