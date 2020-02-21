2020-02-21T09:52:40+03:00
Общество

В Кировском районе Саратова обсудили дизайн-проекты территорий для благоустройства

Выбор граждане должны сделать до 1 марта
Дарья Вострикова
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Вчера, 20 февраля, в здании администрации Кировского района прошли общественные обсуждения дизайн-проектов территорий, вошедших в бюллетени для рейтингового голосования по отбору общественных пространств, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, председатель комитета по ЖКХ Наталия Даниленко сообщила, что в связи с изменениями в законодательстве свой выбор граждане должны сделать до 1 марта, теперь территории должны определяться за год до реализации проектов по благоустройству. Она добавила, что на прошлой неделе прошла общественная комиссия, на которой определили 16 общественных территорий для голосования.

Всего в Саратове будут работать 59 территориальных счетных комиссий.

О каждом проекте подробно рассказал председатель комитета по архитектуре Виталий Желанов. Подробная остановка была на набережной Космонавтов, где целью благоустройства является создание пешеходного каркаса города, появление новых террас, детских площадок, совершенствование дренажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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