Чепляев, Шинчук и Гугнюк: избраны новые руководитель и замы общественного совета ГУ МВД

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:49:18+03:00

Состоялось первое заседание обновленного общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области

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На первом заседании обновленного общественного совета при региональном ГУ МВД выбрали его нового председателя и двух заместителей.

Единогласным решением членов Совета его возглавил директор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина Виктор Чепляев. Заместителями председателя тоже единогласно избраны председатель общественной палаты области Борис Шинчук и директор Института правоохранительной деятельности СГЮА Иван Гугнюк.

Начальник главка генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов заметил, «на уровне МВД России организация взаимодействия с общественностью является одним из критериев оценки деятельности полиции».

Николай Трифонов отметил, что полиции сейчас необходима помощь общественности и СМИ в борьбе с киберпреступностью.

ИСТОЧНИК KP.RU