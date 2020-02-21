Чепляев, Шинчук и Гугнюк: избраны новые руководитель и замы общественного совета ГУ МВД
На первом заседании обновленного общественного совета при региональном ГУ МВД выбрали его нового председателя и двух заместителей.
Единогласным решением членов Совета его возглавил директор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина Виктор Чепляев. Заместителями председателя тоже единогласно избраны председатель общественной палаты области Борис Шинчук и директор Института правоохранительной деятельности СГЮА Иван Гугнюк.
Начальник главка генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов заметил, «на уровне МВД России организация взаимодействия с общественностью является одним из критериев оценки деятельности полиции».
Николай Трифонов отметил, что полиции сейчас необходима помощь общественности и СМИ в борьбе с киберпреступностью.
ИСТОЧНИК KP.RU