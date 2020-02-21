В детском саду Ртищевского района детей кормили подозрительными крупами

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:21:42+03:00

Речь идет о рисе и пшеничной крупе

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В феврале 2020 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области организовало проверку детского сада в Ртищевском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что учреждение закупило шлифованный рис первого сорта и пшеничную мелкодробленую крупу. Однако их поставка была с нарушением договора, условия которого гласили, что продукция должна соответствовать ГОСТу.

Руководителю детского сада выдали предписание об изъятии круп из оборота, после чего учреждение вернуло их поставщику.

ИСТОЧНИК KP.RU