В детском саду Ртищевского района детей кормили подозрительными крупами
Речь идет о рисе и пшеничной крупе
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В феврале 2020 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области организовало проверку детского сада в Ртищевском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что учреждение закупило шлифованный рис первого сорта и пшеничную мелкодробленую крупу. Однако их поставка была с нарушением договора, условия которого гласили, что продукция должна соответствовать ГОСТу.
Руководителю детского сада выдали предписание об изъятии круп из оборота, после чего учреждение вернуло их поставщику.
ИСТОЧНИК KP.RU