В Энгельсе столкнулись Nissan Almera и Opel Astra
Авария произошла на проспекте Фридриха Энгельса
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Вчера, 20 февраля, в 21:45 у дома №4 на проспекте Фридриха Энгельса в Энгельсе произошла авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 34-летний водитель Nissan Almera при повороте налево не предоставил преимущество Opel Astra под управлением 35-летнего гражданина.
Водителя Nissan осмотрели врачи и отпустили, назначив ему амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU