В Энгельсе столкнулись Nissan Almera и Opel Astra

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:20:12+03:00

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Вчера, 20 февраля, в 21:45 у дома №4 на проспекте Фридриха Энгельса в Энгельсе произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 34-летний водитель Nissan Almera при повороте налево не предоставил преимущество Opel Astra под управлением 35-летнего гражданина.

Водителя Nissan осмотрели врачи и отпустили, назначив ему амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU