Жительница Дергачей заплатит 6 тыс. рублей за мат в адрес полицейского

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:19:21+03:00

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Суд признал 29-летнюю жительницу поселка Дергачи виновной в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в обед 21 декабря 2019 года женщина находилась в коридоре местной гостиницы «Жемчужина» и обзывала полицейского.

За это гражданке назначили штраф в размере 6 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU