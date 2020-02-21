Жительница Дергачей заплатит 6 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
Гражданка ругалась в коридоре гостиницы
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Суд признал 29-летнюю жительницу поселка Дергачи виновной в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в обед 21 декабря 2019 года женщина находилась в коридоре местной гостиницы «Жемчужина» и обзывала полицейского.
За это гражданке назначили штраф в размере 6 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU