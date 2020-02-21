Жители Заводского района выбрасывают мусор рядом с детсадами

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:18:33+03:00

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Жители Заводского района возмутились варварским поведением некоторых граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, кто-то периодически выбрасывают мусор между детскими садами №№124 и 182.

Фото соцсетей

Отходы при этом заваливают небольшую дорожку, которая идет между садиками.

- Что должно быть в голове, чтобы выбросить мусор рядом с забором детского сада? Кого мы ругаем, чего мы ждем, если сами не способны даже донести отходы до бака? — возмутился анонимный автор поста в группе «Саратов онлайн».

Фото соцсетей

Он попросил помощи в уборке этого мусора и установке камеры наблюдения, чтобы поймать нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU