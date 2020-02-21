Жители Заводского района выбрасывают мусор рядом с детсадами
Жители Заводского района возмутились варварским поведением некоторых граждан.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, кто-то периодически выбрасывают мусор между детскими садами №№124 и 182.
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Отходы при этом заваливают небольшую дорожку, которая идет между садиками.
- Что должно быть в голове, чтобы выбросить мусор рядом с забором детского сада? Кого мы ругаем, чего мы ждем, если сами не способны даже донести отходы до бака? — возмутился анонимный автор поста в группе «Саратов онлайн».
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Он попросил помощи в уборке этого мусора и установке камеры наблюдения, чтобы поймать нарушителя.
ИСТОЧНИК KP.RU