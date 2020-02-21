Глава Ленинского района вручила ветеранам и труженикам тыла юбилейные медали
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
Изменить размер текста:
В саратовском ДК «Россия» 19 февраля состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова вручила ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Для гостей с праздничной программой выступил коллектив хора «Душа ветеранов», ансамбль «Волжский рубеж» и творческие коллективы ДК «Россия».
ИСТОЧНИК KP.RU