Саратовец получил наказание за «соль» в сигаретах
При себе у него был метилэфедрон
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Суд признал 24-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 14 ноября 2018 года у одного из домов на Гвардейской улице он купил себе «соль» — наркотик, в состав которого входит метилэфедрон.
Общая масса вещества составила 0,53 грамма. Оно было упаковано в две сигареты марки Winston.
За это мужчине дали год ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU