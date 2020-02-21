Саратовец получил наказание за «соль» в сигаретах

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:46:35+03:00

При себе у него был метилэфедрон

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Суд признал 24-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 14 ноября 2018 года у одного из домов на Гвардейской улице он купил себе «соль» — наркотик, в состав которого входит метилэфедрон.

Общая масса вещества составила 0,53 грамма. Оно было упаковано в две сигареты марки Winston.

За это мужчине дали год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU