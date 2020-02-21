Средний возраст мужчины в Саратовской области - 38,6 года

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:54:13+03:00

Мужчин в области на 4% меньше, чем женщин

Мужчин в Саратовской области -46% от населения

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области в 2019 году насчитывался 1 млн 119 тыс. мужчин, что составляет почти 46% от общей численности населения.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовстата, почти 75% из представителей сильного пола проживают в городах, их средний возраст — 38,6 года.

Почти 63% мужчин в регионе трудоспособного возраста, чуть менее 19% моложе, а 18% — старше.

По данным исследования за 2019 год, каждый десятый мужчина в Саратовской области находится в призывном возрасте — 18–26 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU