Средний возраст мужчины в Саратовской области - 38,6 года
Мужчин в Саратовской области -46% от населения
Мужчин в области на 4% меньше, чем женщин
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В Саратовской области в 2019 году насчитывался 1 млн 119 тыс. мужчин, что составляет почти 46% от общей численности населения.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовстата, почти 75% из представителей сильного пола проживают в городах, их средний возраст — 38,6 года.
Почти 63% мужчин в регионе трудоспособного возраста, чуть менее 19% моложе, а 18% — старше.
По данным исследования за 2019 год, каждый десятый мужчина в Саратовской области находится в призывном возрасте — 18–26 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU