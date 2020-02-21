В Краснопартизанском районе парень угнал ВАЗ

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:44:02+03:00

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Полиция Краснопартизанского района раскрыла угон у 57-летнего жителя поселка Горный.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 21:00 19 февраля до 6:40 20 февраля неизвестный забрал его «Ниву» со двора на Вольской улице.

В 7:00 20 февраля машину обнаружили на Волжской улице, недалеко от дома потерпевшего.

Выяснилось, что к преступлению причастен 19-летний рецидивист, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU