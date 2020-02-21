В Энгельсском районе обнаружили зараженный сафлор

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:43:18+03:00

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В феврале 2020 года в Управление Россельхознадзора по Саратовской области поступила заявка на выдачу фитосанитарного сертификата от ООО «Грим». Предприятие находится в поселке Придорожный Энгельсского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, образцы от партии семян сафлора весом 18,5 тонны показали, что они заражены ползучим горчаком.

Выпуск этой продукции запрещен, ее отправили на подработку.

ИСТОЧНИК KP.RU