Безработный грабитель не устоял перед женским парфюмом в Саратове
Подозреваемого задержали
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В Волжском районе Саратова ограблен магазин на улице Усть-Курдюмская.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 6 февраля в 09:30.
По словам заявительницы, неизвестный мужчина открыто похитил пять флаконов женской парфюмерной воды. Общая сумма ущерба составила 10 527 рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого — 28-летнего безработного, ранее уже судимого за грабежи и кражи. Он во всем сознался.
ИСТОЧНИК KP.RU