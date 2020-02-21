Безработный грабитель не устоял перед женским парфюмом в Саратове

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:18:16+03:00

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В Волжском районе Саратова ограблен магазин на улице Усть-Курдюмская.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 6 февраля в 09:30.

По словам заявительницы, неизвестный мужчина открыто похитил пять флаконов женской парфюмерной воды. Общая сумма ущерба составила 10 527 рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого — 28-летнего безработного, ранее уже судимого за грабежи и кражи. Он во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU