В Энгельсе предприятие российского уровня показало краш-тест своего транспорта

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:45:53+03:00

При столкновении ни пассажир, ни водитель не пострадали

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Сегодня, 20 февраля, представитель ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур представил на совещании в Энгельсе видео краш-теста своей продукции.

- В регионах люди не верят, что в России могут производить лучший в мире продукт. Мы делаем электробусы, на них будут стоять литий-ионные батареи тяговые. Дадим на рынок машину, по качеству лучшую и по цене вменяемую, — отметил он.

На кадрах видно, что при столкновении пассажир и водитель не получили травм, их только немного сдвинуло в другую сторону. Сработала система пассивной безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/762085" frameborder="0"></iframe> Краш-тест транспорта.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU