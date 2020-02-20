В Энгельсе предприятие российского уровня показало краш-тест своего транспорта
Сегодня, 20 февраля, представитель ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур представил на совещании в Энгельсе видео краш-теста своей продукции.
- В регионах люди не верят, что в России могут производить лучший в мире продукт. Мы делаем электробусы, на них будут стоять литий-ионные батареи тяговые. Дадим на рынок машину, по качеству лучшую и по цене вменяемую, — отметил он.
На кадрах видно, что при столкновении пассажир и водитель не получили травм, их только немного сдвинуло в другую сторону. Сработала система пассивной безопасности.
Краш-тест транспорта.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU