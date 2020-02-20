В Энгельсе иномарка сбила идущего по дороге пешехода

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:31:09+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 19 февраля, на улице Расковой был сбит пешеход.

- В 18:50 52-летний водитель Skoda Octavia у дома №31 наехал на 60-летнего мужчину, который шел по дороге на встречу. На его одежде в темноте не было световозвращающих элементов, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Пострадавшего отпустили из больницы после оказания медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU