В Энгельсе иномарка сбила идущего по дороге пешехода
Пострадавшего отпустили из больницы
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В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 19 февраля, на улице Расковой был сбит пешеход.
- В 18:50 52-летний водитель Skoda Octavia у дома №31 наехал на 60-летнего мужчину, который шел по дороге на встречу. На его одежде в темноте не было световозвращающих элементов, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Пострадавшего отпустили из больницы после оказания медпомощи.
ИСТОЧНИК KP.RU