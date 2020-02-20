Ни одного случая бешенства после укуса бродячими собаками в Саратовской области не зафиксировано

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:48:41+03:00

Эти данные за 2019 год привел начальник областного Управления ветеринарии

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На пресс-конференции 20 февраля начальник Управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов рассказал об эпизоотической ситуации на территории области и принимаемых мерах по защите региона от опасных инфекций.

Он начал выступление словами, что африканская чума не остановила свое распространение в РФ, и рассказал, что в Саратовской области ее нет, в отличие от Самарской.

Есть еще вспышки ящура в Забайкальском крае, и риск его заноса в наш регион есть.

Чтобы зараженные животные не проникли в регион, оборудованы аккредитованные лаборатории, как в Новоузенском районе.

Всего в регион не допускают более 100 зарегистрированных в стране заболеваний.

Предотвращают сибирскую язву путем иммунизации животных. Так же как и бешенству — ему уделяется особое внимание, так как болеет им и человек. Особым переносчиком этого заболевания являются лисы, которые не боятся заходить в населенные пункты, могут укусить и перенести заразу таким способом. Контролируется каждый случай подозрения на заболевание, выполняется система лабораторной диагностики.

По бродячим животным за 2019 год не зарегистрировано ни одного случая нападения бешеных, по данным Частова. Если кусает животное, у которого есть хозяин, привыкшее защищать территорию, например собака, то его владельца за это наказывают.

ИСТОЧНИК KP.RU