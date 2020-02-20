В Балакове мужчина на Renault разогнался и врезался в иномарку на светофоре
Пострадала пассажирка Hyundai
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В Балакове вчера вечером, 19 февраля, 34-летний водитель Renault Laguna устроил ДТП.
- В 21:05 напротив дома №33 по улице 30 лет Победы мужчина разогнался, не справился с управлением и врезался в Hyundai Accent, который стоял на светофоре на красный сигнал, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажирка Hyundai. Медики назначили ей домашнее лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU