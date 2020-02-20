В селе под Саратовом в запертой изнутри квартире на пожаре задохнулся мужчина

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:37:58+03:00

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В Пугачевском районе Саратовской области вечером 19 февраля на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата доследственная проверка.

Пожар в селе Красная Речка заметили жители трехквартирного дома. Около 20:30 они вызвали помощь.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Специалисты МЧС потушили возгорание и обнаружили в запертой изнутри квартире тело 54-летнего хозяина. Труп лежал в коридоре возле выхода.

Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, он мог отравиться продуктами горения.

Установлено, что пожар начался на полу в жилой комнате. Основной версией рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU