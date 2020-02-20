ГИБДД объявляет охоту на пьяных «защитников Отечества» за рулем
Операция продлится с 21 по 23 февраля
Операция «Нетрезвый водитель» приурочена к Дню защитника ОтечестваФото: Александр Уриевский
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ГИБДД по Саратову предупреждает всех автолюбителей о проведении профилактической акции «Нетрезвый водитель».
Она продлится 21, 22 и 23 февраля.
Сотрудники ГИБДД в Саратове будут усиленно выявлять нетрезвых водителей.
- С приближением Дня защитника Отечества многие уже начинают отмечать его преддверие. В связи с этим Госавтоинспекция Саратова настоятельно призывает водителей быть разумными и не допускать управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, — предупредили в городской ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU