2020-02-20T09:36:17+03:00
Общество

ГИБДД объявляет охоту на пьяных «защитников Отечества» за рулем

Операция продлится с 21 по 23 февраля
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Операция «Нетрезвый водитель» приурочена к Дню защитника ОтечестваОперация «Нетрезвый водитель» приурочена к Дню защитника ОтечестваФото: Александр Уриевский
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ГИБДД по Саратову предупреждает всех автолюбителей о проведении профилактической акции «Нетрезвый водитель».

Она продлится 21, 22 и 23 февраля.

Сотрудники ГИБДД в Саратове будут усиленно выявлять нетрезвых водителей.

- С приближением Дня защитника Отечества многие уже начинают отмечать его преддверие. В связи с этим Госавтоинспекция Саратова настоятельно призывает водителей быть разумными и не допускать управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, — предупредили в городской ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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