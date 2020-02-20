Ученики из лицея №37 представят Саратовскую область на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:24:43+03:00

Лицеисты обыграли 12 команд в «Что? Где? Когда?»

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Вчера, 19 февраля, в Школе нового века в Энгельсе прошел региональный этап игры «Что? Где? Когда?» среди школьников.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, за право представить регион на окружном финале игры 12-13 марта в Йошкар-Оле боролись 12 команд.

В течение трех туров школьники отвечали на вопросы о логике, интуиции, кинематографе, искусстве и многом другом. Они были разработаны в соответствии с международными требованиями клуба «Что? Где? Когда?».

Победителем областного этапа стала команда лицея №37 Саратова. Второе место заняли ученики ФТЛ №1, а третье — Медико-биологический лицей, гимназия №1 Балакова и гимназия №2 Саратова.

Победители игры. Фото министерства образования Саратовской области

Теперь лицеисты отправятся в столицу Республики Марий Эл, чтобы представить Саратовскую область в финале Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Она проводится ежегодно под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU