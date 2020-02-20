Саратовец украл у сельчанки под Марксом золото
Мужчина продал украшения неизвестным на рынках
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Полиция вчера, 19 февраля, раскрыла кражу, которая произошла 10 декабря.
- В заявлении 33-летней жительницы села Павловка Марксовского района говорится, что утром кто-то выдавил стеклопакет и через окно залез в дом. Там злоумышленник украл золотые изделия, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили дело и задержали 43-летнего саратовца. Он признался в преступлении и рассказал, что продавал похищенное неизвестным на рынках.
Мужчине выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU