Саратовец украл у сельчанки под Марксом золото

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:11:06+03:00

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Полиция вчера, 19 февраля, раскрыла кражу, которая произошла 10 декабря.

- В заявлении 33-летней жительницы села Павловка Марксовского района говорится, что утром кто-то выдавил стеклопакет и через окно залез в дом. Там злоумышленник украл золотые изделия, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 43-летнего саратовца. Он признался в преступлении и рассказал, что продавал похищенное неизвестным на рынках.

Мужчине выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU