Трое приезжих в Саратове попали под суд за кражу двух дорогих иномарок

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:44:27+03:00

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Кировский районный суд Саратова будет выносить приговор 42-летнему жителю Санкт-Петербурга и двум 30-летним мужчинам из Ленинградской области и Белгорода. Мужчин обвиняют в двух кражах в особо крупном размере группой лиц и двух подделках номеров на машинах.

- Граждане 11 и 18 августа 2019 года на территории Волжского и Кировского районов похитили две Toyota Rav-4, общая стоимость которых более 3,6 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Злоумышленники тщательно планировали преступления. Они искали подходящее авто, ночью приезжали во дворы многоквартирных домов на Opel Insignia. С помощью ключей для домофона входили в подъезд, там один из мужчин с помощью одной части устройства ретранслятора сигнала передавал его на вторую, которая была у подельника рядом с машиной.

После этого иномарки вскрывали и угоняли. Чтобы их не поймали, троица меняла на автомобилях номера.

Впереди угнанного авто ехала машина одного из злоумышленников, который предупреждал по рации, если на дороге были полицейские.

Также на одной из иномарок мужчины заменили номерной агрегат кузова, чтобы придать автомобилю легальный статус. Сделали они это с помощью человека, который не знал о преступных планах.

Точку в деле автоворов поставит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU