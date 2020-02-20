В селе под Саратовом мужчина украл у женщины средства личной гигиены

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:26:35+03:00

Он ранее уже был судим за кражу

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В села Святославка Самойловского района Саратовской области обокрали местную жительницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в период с конца декабря 2019 до 16 февраля 2020 года.

По словам 64-летней заявительницы, злоумышленник взломал замок на двери и проникли в дом. Оттуда он похитил сварочный аппарат, продукты питания и средства личной гигиены. Общая сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 59-летний мужчина, также житель села Святославка, в 2003 году уже судимый за кражу. Он был отправлен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU