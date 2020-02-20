Полпред Игорь Комаров рассказал делегации Японии об экономическом потенциале ПФО

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:01:52+03:00

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Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров 19 февраля встретился с делегацией Федерации экономических организаций Японии.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе полпреда, темой для обсуждения стало инвестиционное, торговое и промышленное сотрудничество регионов ПФО и Японии.

Японскую делегацию возглавлял председатель Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада, а в состав входил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. Игорь Комаров ознакомил их с экономическим и промышленным потенциалом регионов Приволжского феддерального округа и работе по созданию выгодных условий ведения бизнеса для потенциальных инвесторов.

Флагманы этого направления: четыре особые экономические зоны, две из которых относятся к промышленно-производственному типу (ОЭЗ «Тольятти» на территории Самарской области; ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан), одна — к портовому (портовая ОЭЗ «Ульяновск» на территории Ульяновской области) и одна — к технико-внедренческому (ОЭЗ «Иннополис» на территории Республики Татарстан).

Полномочный представитель Президента России отметил высокую эффективность индустриальных парков, технопарков, инновационных кластеров, территорий опережающего социально-экономического развития — тех «точек роста», которые формируют новую географию экономического развития Приволжья.

Он выразил уверенность в возможности японских партнёров увеличить количество резидентов промышленных парков округа, учитывая их различную специализацию.

Игорь Комаров подчеркнул успешный опыт контактов и взаимодействия российских и японских бизнесменов в Республиках Марий Эл, Татарстан, Чувашской республике, Пермском крае, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях.

- Уважаемый господин Асада! Уверен, что ваше знакомство с Приволжским федеральным округом откроет новые перспективы для углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В округе для этого есть все предпосылки. Расширению сотрудничества будет способствовать и проведение в 2020-2021 годах в России и Японии перекрестных годов межрегиональных и побратимских обменов, о чем в июне 2019 года договорились Президент России Владимир Владимирович Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, — отметил Игорь Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU