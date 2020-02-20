Организаторы подпольного казино в Энгельсе отделались условными сроками

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:35:07+03:00

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В Энгельсе осуждены 25 и 32-летний организаторы азартных игр.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчины признаны виновными.

Они организовали подпольное казино сначала в нежилом помещении, потом в арендуемой квартире. Преступная деятельность длилась с декабря 2018 по июнь 2019 года.

Следствие установило, что организаторы соблюдали конспирацию. Например, игрокам сообщалось о дате и времени очередной игры за несколько часов до ее начала. Кроме того, допускались только проверенные участники, которые вызывали доверие.

Для спецоперации 25 июня были привлечены следователи СК, ОЭБиПК полиции Энгельса.

Суд приговорил 25-летнего мужчину к условному сроку год и четыре месяца, а также штрафу 70 тыс. рублей. Второй получил условный срок в полтора года и штраф 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU