Приезжий из Оренбурга зарезал женщину в Саратове и скрылся

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:06:03+03:00

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В Заводском районе Саратова арестован обвиняемый в убийстве женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о найденном в заброшенном сарае трупе на 1-м Прессовом проезде.

Напомним, тело 31-летней погибшей с травмами было найдено 16 февраля. Следствие считает, что обвиняемый и женщина приехали в Саратов в сентябре 2019 года из Оренбургской области. 8 февраля мужчина вернулся домой и застал там незнакомого парня.

Так как молодой человек убежал, гражданин попытался добиться объяснений от сожительницы. Однако вместо разговора он начал наносить ей удары ножом, который специально взял для этой цели из дома.

Когда женщина скончалась, он бросил тело в сарае, а сам уехал в Оренбургскую область.

После задержания мужчина во всем признался и раскаялся. Сейчас он находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU