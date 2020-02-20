В селе Норки мужчина забил собутыльника за попытку справить нужду в комнате

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:05:52+03:00

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В Красном Куте Саратовской области завершено расследование уголовного дела о смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего, предъявлено 47-летнему мужчине.

По предварительной версии, оба мужчины жили в одном доме села Норки. Они занимались подработками, а деньги тратили на алкоголь. Вечером 47 декабря они вновь устроили застолье.

47-летний мужчина уснул, а когда проснулся, увидел, что его приятель намерен справить нужду в комнате. Это возмутило мужчину, он избил собутыльника, выволок его на улицу, чтобы тот смог справить естественные надобности, а потом помог вернуться в дом и уложил спать, ударив еще один раз кулаком по голове.

Через два часа он заметил, что избитый мужчина скончался. После этого направился в полицию и во всем признался.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU