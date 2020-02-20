В селе Норки мужчина забил собутыльника за попытку справить нужду в комнате
В Красном Куте Саратовской области завершено расследование уголовного дела о смерти человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего, предъявлено 47-летнему мужчине.
По предварительной версии, оба мужчины жили в одном доме села Норки. Они занимались подработками, а деньги тратили на алкоголь. Вечером 47 декабря они вновь устроили застолье.
47-летний мужчина уснул, а когда проснулся, увидел, что его приятель намерен справить нужду в комнате. Это возмутило мужчину, он избил собутыльника, выволок его на улицу, чтобы тот смог справить естественные надобности, а потом помог вернуться в дом и уложил спать, ударив еще один раз кулаком по голове.
Через два часа он заметил, что избитый мужчина скончался. После этого направился в полицию и во всем признался.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU