2020-02-19T16:23:50+03:00
Общество

Юлия Литневская посетила матерей погибших в Афганистане военнослужащих

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Доме культуры национального творчества состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода войск из Афганистана, но не все матери погибших в Афганистане военнослужащих смогли посетить данное мероприятие в связи с возрастом и состоянием здоровья.

Равиль Насыров — председатель правления Саратовского городского отделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветеран боевых действий в Афганистане, член совета Саратовского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Юлия Литневская — депутат областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и Светлана Ерошина — представитель Саратовской региональной общественной организации «Союз семей погибших военнослужащих» навестили матерей погибших в Афганистане военнослужащих и вручили им памятные медали и подарки.

- Саратовская некоммерческая общественная региональная организация «Союз семей погибших военнослужащих» уже 20 лет активно помогает матерям, вдовам и детям, погибших защитников Отечества, занимается социальной защитой интересов членов их семей, их материальной и моральной поддержкой, — отметил организатор акции Равиль Насыров.

Светлана Ерошина вошла в эту организацию после того, как в 2000 году ее сын погиб в Афганистане, и к ней пришли представители организации, чтобы помочь ей пережить эту страшную утрату, поддержали ее морально. И она также решила помогать людям, пережившим аналогичную трагедию.

Все, кого в этот день посетили Юлия Литневская, Равиль Насыров и Светлана Ерошина, выражали благодарность за подарки и внимание.

- Каждая из пожилых женщин общалась с председателем правления Саратовского городского отделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Равилем Насыровым, как с сыном, — отметила в своем Instagram аккаунте litnevskaya.jm Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Литневская: Обидно, стыдно и печально за коллег из фракции КПРФ
Володин рассмеялся над предложением транслировать заседания ГД в «местах для размышлений»
Саратовские врачи посетили ветерана в рамках акции «Мы о Вас помним!»
Вой сирены и крики в мегафон: Саратовская облдума завершила заседание очередным политическим фарсом
Служба санавиации в Саратовской области выходит на новый уровень
Назначена дата голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в Саратове
В Саратове разыскивается подозреваемый в причинении вреда здоровью средней тяжести
График работы почтовых отделений Саратова на праздники
Труженикам тыла в Энгельсском районе вручили медали
Уполномоченный по правам ребенка Загородняя: Я сама слушала Nirvana
Юлия Литневская посетила матерей погибших в Афганистане военнослужащих
Михаил Исаев рассказал о перераспределении денег для сноса аварийного и ветхого жилья
Пьяные парни из Ершова сожгли летнюю кухню, чтобы скрыть кражу на 6 тыс. рублей
Радаев прибавил работы зампредам саратовского правительства
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №9
Панков: «Единая Россия» внесла в Госдуму предложения по использованию средств маткапитала
В Саратовской области за 2019 год десять детей совершили суицид
Отключенным от воды жителям Ленинского организуют подвоз
В Саратовской области обнаружены некачественные лекарства для животных
Чтобы Саратовская область перестала быть лидером по административному давлению на бизнес, решено поправить критерии рейтинга
За неделю огурцы в Саратове подорожали на 4,6%
В пункты проведения экзаменов в Саратове поступило новое оборудование