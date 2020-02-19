Юлия Литневская посетила матерей погибших в Афганистане военнослужащих

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:23:50+03:00

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В Доме культуры национального творчества состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода войск из Афганистана, но не все матери погибших в Афганистане военнослужащих смогли посетить данное мероприятие в связи с возрастом и состоянием здоровья.

Равиль Насыров — председатель правления Саратовского городского отделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветеран боевых действий в Афганистане, член совета Саратовского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Юлия Литневская — депутат областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и Светлана Ерошина — представитель Саратовской региональной общественной организации «Союз семей погибших военнослужащих» навестили матерей погибших в Афганистане военнослужащих и вручили им памятные медали и подарки.

- Саратовская некоммерческая общественная региональная организация «Союз семей погибших военнослужащих» уже 20 лет активно помогает матерям, вдовам и детям, погибших защитников Отечества, занимается социальной защитой интересов членов их семей, их материальной и моральной поддержкой, — отметил организатор акции Равиль Насыров.

Светлана Ерошина вошла в эту организацию после того, как в 2000 году ее сын погиб в Афганистане, и к ней пришли представители организации, чтобы помочь ей пережить эту страшную утрату, поддержали ее морально. И она также решила помогать людям, пережившим аналогичную трагедию.

Все, кого в этот день посетили Юлия Литневская, Равиль Насыров и Светлана Ерошина, выражали благодарность за подарки и внимание.

- Каждая из пожилых женщин общалась с председателем правления Саратовского городского отделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Равилем Насыровым, как с сыном, — отметила в своем Instagram аккаунте litnevskaya.jm Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU