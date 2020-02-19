Панков: «Единая Россия» внесла в Госдуму предложения по использованию средств маткапитала

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:16:55+03:00

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Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры господдержки семей с детьми должны как можно скорее воплотиться в жизнь. Это приоритет для Государственной думы, подчеркнул в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

- Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму предложения, которые касаются использования средств маткапитала. Они разработаны исходя из поручений Президента России Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.

Предлагается продлить действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Теперь он будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат по 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго и последующих детей, размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Важно сделать так, чтобы предложенные Президентом меры как можно скорее воплотились в жизнь и начали оказывать реальную помощь людям. Это приоритет для Госдумы. На региональных неделях стараюсь встречаться с семьями с детьми. Они всегда спрашивают про меры господдержки. Для них это важно. И люди должны знать, какими возможностями имеют право воспользоваться. Сегодня государство многое для этого делает. Необходимо им помочь избежать бюрократии на местах и проволочек. Это задача региональных отделений «Единой России» уже после принятия законопроекта, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU