В Саратовской области за 2019 год десять детей совершили суицид

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:55:48+03:00

Еще 52 — предпринимали попытки к уходу из жизни

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Сегодня, 19 февраля, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя выступила с докладом на заседании в Саратовской областной думе. Одной из тем обсуждения стали трагедии, которые происходят с детьми.

- В 2019 году в Саратовской области десять детей совершили суицид, а еще 52 ребенка совершали попытки по уходу из жизни, — рассказала омбудсмен.

Еще одна проблема несовершеннолетних — отклонения по росто-весовым показателям. Такие имеют 9% первоклассников, 11% учащихся пятых классов и 34% восьмиклассников.

Избыточный вес имеют две трети школьников.

Кроме того, Татьяна Загородняя в своем докладе уточнила, что большое внимание уделяется развитию паллиативной помощи — ее оказывают неизлечимо больным детям. Таковых в регионе зарегистрировано 290.

ИСТОЧНИК KP.RU